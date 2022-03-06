Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 5 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Отмечается, что постановление принято, в частности, для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины, вызванных наличием на территориях ведения военных действий непохороненных тел (останков) погибших.
Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.
Военные администрации обеспечивают создание соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций ( с согласия), волонтеров (с согласия) и других.
Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.
Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.
Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местонахождении тел создается специальный колл-центр при Национальной полиции.
Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.
После накопления тел в моргах или пунктах сбора, обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.
Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, которые проводятся не более 15 дней.
Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.