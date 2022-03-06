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РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

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РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО
Для оправдания своей агрессии в Украине агрессор планирует обстрелять мирные кварталы российских городов вблизи границы с Украиной, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

К таким действиям Владимир Путин может прибегнуть из-за того, что его попытка оккупировать всю Украину потерпела поражение.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Да уже похер, пусть обстреливают.
  • Підлога Маккартні
    А можно по Воронежу? Уж дюже охота
  • Freya Freya
    Хай стріляют! Чим більше,тим краще!
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