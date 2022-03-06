РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

Для оправдания своей агрессии в Украине агрессор планирует обстрелять мирные кварталы российских городов вблизи границы с Украиной, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

К таким действиям Владимир Путин может прибегнуть из-за того, что его попытка оккупировать всю Украину потерпела поражение.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - говорится в сообщении.

‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в🇺🇦російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів🇷🇺міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.



🤛#stoprussia pic.twitter.com/EL9l8WwIWP — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 6, 2022

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