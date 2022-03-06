РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
К таким действиям Владимир Путин может прибегнуть из-за того, что его попытка оккупировать всю Украину потерпела поражение.
"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - говорится в сообщении.
‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в🇺🇦російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів🇷🇺міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 6, 2022
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