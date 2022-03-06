Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ядерный терроризм РФ, дальнейшее ужесточение санкций против России и последующие совместные шаги.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие общие шаги", - написал он.

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