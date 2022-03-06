В Харькове оккупанты попали в телебашню: трансляция приостановлена

Российские оккупанты попали в телевизионную башню в Харькове, в результате чего трансляция прекратилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу харьковской администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что в Харькове в результате атаки российского врага повредили телебашню на Павловом поле. Временно телетрансляция приостановлена.

"Как информирует представитель Концерна РРТ, сигнал пока отсутствует. Будут работать над восстановлением, о чем будет сообщено позже", - сообщил Синегубов.

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Кроме того, известно о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из "Градов" территорию Харьковского физтеха, где находится ядерная установка. Украинские защитники сбили над Харьковом вражеский истребитель.