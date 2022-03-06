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Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров

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Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров
Украинцы передали в поддержку Вооруженных сил через приложение "Дія" уже 100 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"100 млн гривен на украинскую армию через "Дію"! Такую сумму собрали благодаря более чем 100 тысячам пользователей программы. Спасибо каждому из вас. Знаем, что можете еще больше. Вместе – к победе!", - написал Федоров.

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Топ комментарии

  • Veter Isinski
  • Янковенко Владислав
    Украину не разорвать!
  • Sergey Yatcenuk
    Ага щаз
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