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Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская

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Сотни малышей умирают без еды и медицинской помощи в подвалах. Захватчики сознательно стреляют в семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда.

Об этом пишет в фейсбуке первая леди Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фотографии детей, погибших от российской агрессии. И призвала страны НАТО закрыть небо от российских самолетов.

"Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением, – покажите им эти фотографии! Эти лица детей, которые никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры? Сколько еще должны истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?" – пишет Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что прямо сейчас в подвалах без еды и гуманитарной помощи умирают сотни детей. "Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда", - пишет Зеленская.

Она призвала показать эти фотографии русским матерям и женщинам.

"Страны НАТО: закройте наконец-то небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не погибали ваши!" – призывает первая леди.

Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская 01
Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская 02
Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская 03
Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская 04
Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская 05

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Топ комментарии

  • Руслан Фнтонь
    А пам'ятаєте як зеленська зливала пересування наших військ в 2014 році?) Память у нас просто хороша, а так все норм Можете мене кидати у спам. Чути від неї нічого не хочу.
  • Руслан Фнтонь
    Це ти про Пороха який і збудував ту армію яка нас зара захищає? Єбальничок не трісне таке заявляти? Може хоть трошки вдячності проявиш хлопче?)
  • Владимир c2a8b9e2
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