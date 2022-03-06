Новости • Агрессия России против Украины, Война

Наши войска разгромили парашютно-десантную роту под Николаевом - захвачено 7 бронемашин. ВИДЕО

6188162
6 марта наши войска разгромили под Николаевом парашютно-десантную роту россиян. Захвачено 7 новеньких боевых машин десанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Юрий Бутусов.

"Разгром российской парашютно-десантной роты под Николаевом! Хваленые российские десантники разбежались как зайцы после атаки украинской армии. Семь новеньких боевых машин десанта захвачены целыми и пополнили вооружение наших войск в данном районе. Сегодня я также показал прекрасное видео Романа Костенко о разгроме российской гаубичной батареи под Николаевом и бегстве оккупантов, которые бросили сразу восемь гаубиц Д-30", - написал он.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    5 мар.



    Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    5 мар.



    По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    НАШІ ВИМОГИ ДО РОСІЇ:

    тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!

    1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.

    2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.

    3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.

    4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости