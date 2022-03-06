В бою на Николаевщине погиб военный журналист Виктор Дударь. ФОТО

Украинский военный журналист из Львовщины Виктор Дударь погиб во время боев с российскими захватчиками под Николаевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке журналистка Юлия Постоюк.

"В один из очень сложных дней на работе Виктор Дударь подарил мне шеврон 80-й десантно-штурмовой бригады с девизом "Никто кроме нас". Под этим девизом он жил. Под этим девизом пошел драться за Украину, когда Россия вырвала у нас Крым и Донбасс. С тех пор его военный рюкзак всегда был готов, и, когда Украину 24 февраля разбудили взрывы, сразу отправился на войну, сообщили, что Виктор погиб в бою на Николаевщине.

Виктор, как-то ты сказал, что любви никогда не бывает слишком много. Что жизнь слишком коротка, и поэтому нужно любить так сильно, как можешь, и тоже принимать любовь. В эти дни наша Украина – это сплошная любовь. Любим, заботимся, поддерживаем, заслоняем и защищаем друг друга. Ибо в любви наша сила. И наша любовь, в конечном счете, победит ненависть, движущаяся с востока и желающая нас уничтожить.

Спасибо за все, Герой. Большой честью было работать вместе", – написала журналистка.

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