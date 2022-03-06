Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) одобрила решение отстранить президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех занимаемых должностей в IJF", - говорится в сообщении.

IJF ранее объявила о прекращении полномочий Путина как почётного президента и посла федерации.

Также сообщалось, что Международная федерация дзюдо упразднила все соревнования по дзюдо на территории Российской Федерации.

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