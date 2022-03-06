Под завалами разбомбленного винницкого аэропорта до сих пор остаются люди
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на совместном брифинге руководства города и области сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Укринформ.
"Есть потери и среди военных, и среди гражданских. Пока завалы еще не разобраны, поэтому мы будем уточнять, сколько людей погибло. Пострадала и военная часть аэропорта, и гражданская", - сказал Борзов.
Он добавил, что в результате обстрела загорелись расположенные на этой территории цистерны с горючим. Бойцы ГСЧС локализовали и погасили пожар, поэтому удалось спасти значительную часть горючего.
Также Борзов отметил, что власти ожидали удара по аэропорту Гавришовка, и констатировал, что все выпущенные из черноморского региона вражеские ракеты попали в цель. Одна из них – неисправный самолет, хранившийся на аэродроме.
Глава Винницкого горсовета Сергей Моргунов подчеркнул, что городским властям известно, что под завалами находятся шесть работников КП "Аэропорт Винница".
Как сообщалось, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. На мирный город в центре Украины выпустили 8 ракет.