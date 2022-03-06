Под завалами разбомбленного винницкого аэропорта до сих пор остаются люди

В разбомбленном винницком аэропорту вблизи села Гавришовка под завалами остаются люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на совместном брифинге руководства города и области сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Укринформ.

"Есть потери и среди военных, и среди гражданских. Пока завалы еще не разобраны, поэтому мы будем уточнять, сколько людей погибло. Пострадала и военная часть аэропорта, и гражданская", - сказал Борзов.

Он добавил, что в результате обстрела загорелись расположенные на этой территории цистерны с горючим. Бойцы ГСЧС локализовали и погасили пожар, поэтому удалось спасти значительную часть горючего.

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Также Борзов отметил, что власти ожидали удара по аэропорту Гавришовка, и констатировал, что все выпущенные из черноморского региона вражеские ракеты попали в цель. Одна из них – неисправный самолет, хранившийся на аэродроме.

Глава Винницкого горсовета Сергей Моргунов подчеркнул, что городским властям известно, что под завалами находятся шесть работников КП "Аэропорт Винница".

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Как сообщалось, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. На мирный город в центре Украины выпустили 8 ракет.