Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО

В Харьковском районе военнослужащие уничтожили бензовозы

Вблизи Харькова украинские военнослужащие уничтожили колонну снабжения, которая везла горючее для оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ВГА Олег Синегубов, передает Depo.Харьков, сообщает Цензор.НЕТ.



"Наряду с успехами в воздушном пространстве - есть достижения и сухопутных войск. За сегодня, 6 марта, силами Национальной гвардии Украины и теробороны города Харьков в районе Русской Лозовой уничтожены 4 бензовоза противника с горючим, 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят 1 бронированный автомобиль "Тигр". Наши военные не отступают ни на метр. Только вперед", - написал Синегубов.

Сегодня, 6 марта, в Харькове также сбили два вражеских штурмовика Су-25.

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