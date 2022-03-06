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Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО

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Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО
В Харьковском районе военнослужащие уничтожили бензовозы

Вблизи Харькова украинские военнослужащие уничтожили колонну снабжения, которая везла горючее для оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ВГА Олег Синегубов, передает Depo.Харьков, сообщает Цензор.НЕТ.

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 01

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 02
"Наряду с успехами в воздушном пространстве - есть достижения и сухопутных войск. За сегодня, 6 марта, силами Национальной гвардии Украины и теробороны города Харьков в районе Русской Лозовой уничтожены 4 бензовоза противника с горючим, 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят 1 бронированный автомобиль "Тигр". Наши военные не отступают ни на метр. Только вперед", - написал Синегубов.

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 03

Сегодня, 6 марта, в Харькове также сбили два вражеских штурмовика Су-25.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Цензор! это для вас!

    Микола Княжицький:
    Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
    Не на виїзд з України, а на в'їзд.
    Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
    У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
    Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
    Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
    Українці взагалі нікого не пускають.

    Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
    У мене немає слів.
    Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
    Вам не соромно?
    Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
    Ви хочете потім підтримки?
    Літаків? Броніків?
    Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
  • Vsevolod Marchenko
    Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
  • Cinichny Bandera
    Юрій Гудименко

    3 hrs ·



    Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

    На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

    Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

    Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

    Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

    Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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