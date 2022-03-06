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Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов

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Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов
Самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщили в офисе премьер-министра Польши.

Отмечается, что власти Польши "оказывают существенную помощь в других сферах".

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Топ комментарии

  • Igor Kalyuzhny
    и правильно, все надо делать тихо...
  • Киянин
    Не пишіть херні. Жодна інша країна так нас не підтримує, як Польща, і якщо у кого і хватить на це духу - то саме у поляків. Тут люди ненавидяь росіян, ненавидять люто. Як ви думаєте, де ці всі біженці з україни? Мільйон з лишнім жінок з дітьми? А у поляків дома, в приватних мешканнях та будинках. Задармо. Забезпечені харчами, одягом і дахом над головою. Сьогодні вночі мої знайомі приймуть ще три родини, 10 чоловік з малими дітьми. Самі запропонували поміч, самі все приготували і чекають, мені треба тільки порозвозити. І літаки будуть, і аеродроми. Тишком нишком, але будуть. Побачите.
  • Перехватчик
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