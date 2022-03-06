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Оккупанты сбрасывают на позиции маяки для наведения артиллерии, их нужно уничтожать. ФОТО

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Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают маяки для нанесения воздушных ударов. В случае их обнаружения – немедленно уничтожать.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Региональное управление Сил ТрО "Север"

"Просим распространить информацию. Российские оккупанты с помощью БПЛА сбрасывают такие устройства на позиции украинских защитников и на объекты критической инфраструктуры. Это маяки наведения артиллерии врага. Одержим нашу победу вместе", - говорится в сообщении.

Оккупанты сбрасывают на позиции маяки для наведения артиллерии, их нужно уничтожать 01

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Вате их перекидывать ,пусть валят друг друга ...
  • kuba
    Отвезти их в Воронеж , там уже заждались
  • Антон Ищенко
    Віднесіть до церкви московського патріархату
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