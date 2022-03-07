Зеленский присвоил звание "Города-героя" Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский своим приказом установил почетное звание "Город-герой Украины" и присвоил его ряду городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе, который размещен на официальном сайте.

В тексте отмечается: "С целью отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, проявленных в защите своих городов при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю:

1. Установить почетное звание "Город-герой Украины".

2. Присвоить почетное звание "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову".

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