11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ. ФОТО
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Российские захватчики вместо многодневного блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют только дороги и некоторые населенные пункты
Как сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ, российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.
"Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".
Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые данные и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).