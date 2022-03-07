В Ирпене россияне убили целую семью. ФОТО

Оккупанты расстреливали мирных жителей во время их эвакуации

Убитая 5 марта в Ирпене во время эвакуации семья – это Татьяна Перебийнос и двое ее детей.

Об этом в своем Instagram написал Никита Микадо, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это Татьяна Перебийнис. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из города Ирпень. Татьяна управляла финансами в ИТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор. К сожалению, ее семья не могла покинуть Ирпень раньше из-за больной мамы", - написал Микадо.

Он призвал своих подписчиков делать все, чтобы предотвратить смерть других людей.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время эвакуации мирных жителей Ирпеня в Киевской области российские оккупанты убили восемь человек.

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