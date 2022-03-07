Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Ирпене россияне убили целую семью. ФОТО

28 63323
Оккупанты расстреливали мирных жителей во время их эвакуации

Убитая 5 марта в Ирпене во время эвакуации семья – это Татьяна Перебийнос и двое ее детей.

В Ирпене россияне убили целую семью 01

Об этом в своем Instagram написал Никита Микадо, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это Татьяна Перебийнис. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из города Ирпень. Татьяна управляла финансами в ИТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор. К сожалению, ее семья не могла покинуть Ирпень раньше из-за больной мамы", - написал Микадо.

Он призвал своих подписчиков делать все, чтобы предотвратить смерть других людей.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время эвакуации мирных жителей Ирпеня в Киевской области российские оккупанты убили восемь человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убили женщину, проезжавшую на велосипеде мимо их блокпоста в Ирпене, - защитник Украины Кривцов. ВИДЕО

Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Россияне Лицемерные и циничные мрази: "Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

    Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.
    "На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье - у украинки. И последняя награждалась отдельно", - рассказала Родионенко "Матч ТВ".
    Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.
    "Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", - жаловалась тренер.

    Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

    Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований."
  • O Smarts
    Горітимуть в пеклі за дітей і жінок!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    знаете, а я уже ЗА ядерную войну...., пусть и я сдохну, но эта нация должна перестать существовать.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости