Новости

Бомбардировкой Украины руководит генерал РФ Суровикин, давивший танками людей во время путча ГКЧП

47 90340
Бомбардировкой Украины руководит генерал РФ Суровикин, давивший танками людей во время путча ГКЧП
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина - Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.

Об этом пишет издание Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает стремительный карьерный взлет Суровикина и интересные факты из его биографии. В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве, в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Эти статьи тогдашнего УК предусматривали 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
  • Марина Покаместова
    Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
  • Вадим Мулява
    У кацапів що не герой, то рило по Фрейду. ***..ь, які вони потворні.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости