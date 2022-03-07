Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем (обновлено). ВИДЕО
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Армия агрессора РФ наносит удары по Николаеву из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв", передает Цензор.НЕТ.
Издание "Новости N" сообщает, что российские войска снова предприняли попытку войти в город. В Корабельном районе идет сражение. В части города исчезли свет и вода.
Ранее неоднократные попытки русских войск войти в Николаев были отражены. Накануне украинские войска полностью выбили противника из Николаева.