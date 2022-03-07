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Глава МИД Франции: Украина победит

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Глава МИД Франции: Украина победит
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 5, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли представить", - сказал Ле Дриан.

Он выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - подчеркнул Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в своей речи заявил, что возражает против существования Украины как суверенного государства, - глава МИД Франции Ле Дриан

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Vyacheslav Horbokon
    Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
  • Влад Шукач
    Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
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