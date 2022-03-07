В результате обстрела Николаева из "Смерчей" возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Утром 7 марта по г. Николаеву произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей".
В результате чего произошло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр ГСЧС.
К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники, 32 спасателя.
Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВОП в жилом секторе. Масштабы разрушения устанавливаются.