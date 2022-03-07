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В результате обстрела Николаева из "Смерчей" возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Утром 7 марта по г. Николаеву произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей".

В результате чего произошло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр ГСЧС.

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники, 32 спасателя.

Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВОП в жилом секторе. Масштабы разрушения устанавливаются.

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В результате обстрела Николаева из Смерчей возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС 01
В результате обстрела Николаева из Смерчей возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС 02
В результате обстрела Николаева из Смерчей возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС 03
В результате обстрела Николаева из Смерчей возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС 04
В результате обстрела Николаева из Смерчей возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС 05

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