Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ

За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника.

К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день", – считают британские разведчики.

Также они отметили, что в минувшие сутки авиация и артиллерия РФ продолжали наносить большие удары по военным и гражданским объектам в украинских городах.

"Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - говорится в сообщении.

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