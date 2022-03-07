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Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ

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Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ
За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника.

К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день", – считают британские разведчики.

Также они отметили, что в минувшие сутки авиация и артиллерия РФ продолжали наносить большие удары по военным и гражданским объектам в украинских городах.

"Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    путин говорит: "все идет по плану".

    значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
  • vigo
    Цим щурам вже недовго гризти
    твої стіни та укриття.
    Я тебе не полишу, Місто.
    Ось, візьми моє серцебиття.

    В нас з тобою воно однакове.
    Напрацьоване спільними стріхами.
    Я тебе не віддам, Харкове.
    Ось, прийми моє штучне дихання.

    Окрім цього - нічого штучного.
    Твій утробно продукт природжений.
    На, мій текст тобі, не з підручника.
    Свіже слово, не заморожене.

    Хоч розвіють тобою з урни
    моє тіло, чи вгонять палями,
    стій, столице моя культурна.
    Ми ще душами запалаємо.

    Відпалає, та відділється
    світло це в непохитну людяність.
    Тільки вистій, моя фортеця.
    Ми з тобою ще відбудуємось.

    07.03.2022

    Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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