В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС

За сутки с 6 по 7 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки, жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 19:15 произошла очередная массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего полностью или частично были разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

- пер. Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

- Гимназическая набережная - пожар в Харьковском музучилище;

- Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

- Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкой.

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"В общей сложности за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Спасатели при ликвидации пожаров и разборке завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также огнеборцы под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать", – резюмировали в ГСЧС.