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В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС

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В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС
За сутки с 6 по 7 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки, жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 19:15 произошла очередная массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего полностью или частично были разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

- пер. Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

- Гимназическая набережная - пожар в Харьковском музучилище;

- Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

- Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкой.

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"В общей сложности за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Спасатели при ликвидации пожаров и разборке завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также огнеборцы под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать", – резюмировали в ГСЧС.

Топ комментарии

  • vigo
    Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
    Цим щурам вже недовго гризти
    твої стіни та укриття.
    Я тебе не полишу, Місто.
    Ось, візьми моє серцебиття.

    В нас з тобою воно однакове.
    Напрацьоване спільними стріхами.
    Я тебе не віддам, Харкове.
    Ось, прийми моє штучне дихання.

    Окрім цього - нічого штучного.
    Твій утробно продукт природжений.
    На, мій текст тобі, не з підручника.
    Свіже слово, не заморожене.

    Хоч розвіють тобою з урни
    моє тіло, чи вгонять палями,
    стій, столице моя культурна.
    Ми ще душами запалаємо.

    Відпалає, та відділється
    світло це в непохитну людяність.
    Тільки вистій, моя фортеця.
    Ми з тобою ще відбудуємось.

    07.03.2022
  • Юрій Вінгорськи
    настане день, коли китайці заїдуть в рашу навіть не на танках
    а на легкових машинах і навіть без зброї.
    і цей день не далеко.
    судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
    захищати росію нікому
    1 категорія це бидло, з грошима і без
    2категорія це вата,
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Вилітають з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.

    До одного 150 км.



    А до іншого 250 км.



    Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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