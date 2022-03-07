Резников о снабжении оружием Украины: Есть существенный прогресс. Пусть врага ждет сюрприз

Из-за огромных потерь, которые понесли войска РФ, интенсивность боевых действий временно снизилась.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы! Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские окупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев" , – отмечает он.

Так что Резников призывает не терять бдительности! Российские войска везде получат жесткий отпор.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакали себя так не ведут", – продолжает министр обороны.

По его словам, власти используют каждую минуту, чтобы укрепить нашу оборону. Все усилия круглые сутки направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц.

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"Более 140 тысяч украинцев, преимущественно – мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны. Конечно, есть те, которые убегают. Но весь мир видит, как украинский народ бьется за свою страну. Уже более 20 тыс. .обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось", - добавляет он.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем " у поставщиков сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага", - резюмирует Резников.