Новости • Война

Нацгвардейцы задержали одного из пилотов сбитого российского истребителя, он сдал координаторов. Второго пилота ищут, - глава Харьковской ОГА Синегубов

23 97528
Нацгвардейцы задержали одного из пилотов сбитого российского истребителя, он сдал координаторов. Второго пилота ищут, - глава Харьковской ОГА Синегубов
Сегодня ночью, 7 марта, военнослужащие Нацгвардии задержали пилота сбитого российского истребителя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", - пишет он.

По его словам, российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов

"Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски. Наши военные продолжают защищать Харьков! Не отступаем ни метр", - резюмировал Синегубов.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алексей Технолог
    Чудова новина. Вдалого полювання на другу наволоч, харків'яни!
  • Zemer
    Если зам. ком. полка за штурвалом, то это о многом говорит. Короче - *********** забздели
  • Lvbnhj
    Певно файні свідчення для Гааги .
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости