Нацгвардейцы задержали одного из пилотов сбитого российского истребителя, он сдал координаторов. Второго пилота ищут, - глава Харьковской ОГА Синегубов

Сегодня ночью, 7 марта, военнослужащие Нацгвардии задержали пилота сбитого российского истребителя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", - пишет он.

По его словам, российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.

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"Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски. Наши военные продолжают защищать Харьков! Не отступаем ни метр", - резюмировал Синегубов.