YouTube-каналы пропагандиста Шария и его супруги заблокировали в Украине

Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине канал пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Ютуб-канал Шария открывается, однако видео невозможно просмотреть. "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент", - сообщает YouTube.

Ютуб-канал его жены Ольги Шарий и канал "Дубль" тоже заблокированы.

Ранее корпорация Меtа заблокировала на территории Украины фейсбук пропагандиста Анатолия Шария.

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В Украине Анатолий Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины.

Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" (ч. 1 ст. 161 УК). Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет тюрьмы.

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