В результате авиаудара агрессора в Малине на Житомирщине погиб один человек и трое пострадали, - ГСЧС

В результате авиаудара российских войск в городе Малин Житомирской области погиб один человек и трое пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"6 марта примерно в 21:00 были нанесены авиаудары по городу Малин Коростенского района, в результате чего разрушено двухэтажное здание, уничтожены три легковых автомобиля. По предварительным данным, погиб один человек и пострадали три человека. Взрывной волной повреждены окна 13 ГПСЧ, жертв и пострадавших среди личного состава нет", – отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате воздушного удара российским агрессором по городам Коростень и Овруч Житомирской области пострадали два человека.