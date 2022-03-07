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Россия сосредотачивает силы для новых атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, - Резников

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Российские войска понесли значительные потери, интенсивность боевых действий снизилась.

Цензор.НЕТ сообщает об этом, ссылаясь на Facebook министра обороны. Алексей Резников пишет:

"Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что оккупанты пытаются задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.

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