Россия сосредотачивает силы для новых атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, - Резников
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Российские войска понесли значительные потери, интенсивность боевых действий снизилась.
Цензор.НЕТ сообщает об этом, ссылаясь на Facebook министра обороны. Алексей Резников пишет:
"Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - подчеркнул Резников.
Также он отметил, что оккупанты пытаются задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.