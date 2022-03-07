Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 290 танков, 999 бронированных машин, 46 самолетов, 68 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 11 тыс. человек,
танков ‒ 290 ед,
Боевых бронированных машин – 999 ед,
артиллерийских систем –117 ед,
РСЗО - 50 ед,
средства ПВО - 23 ед,
самолетов – 46 ед,
вертолетов – 68 ед,
автомобильной техники - 454 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн з ГСМ - 60,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 7,
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе