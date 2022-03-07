Новости • Санкции против России, Война

Рубль обвалился еще больше - до 138

41 21877
Рубль утром 7 марта на международных торгах упал более, чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на The Bell

Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого события на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без Европы, более зависимой от российской нефти.

Читайте: Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Максим Максимович b5166c8f
    рубль? А что это?
  • Богдан Влад
    Это всё херня
    Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
  • Hanka Panyanka
    давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости