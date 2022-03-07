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Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. ВИДЕО 18+

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Появилось видео мертвых российских десантников, уничтоженных украинскими защитниками вчера в бою под Николаевом.

Видео обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. Остатки роты сбежали, бросив 6 боевых машин БМД-2, 1 бронетранспортёр БТР-Д, 4 самоходных орудия Нона-С. Видео снял народный депутат Роман Костенко, Народный Герой, который сражается в составе спецподразделения и лично участвует в контактных боях с российскими войсками", - сообщил Бутусов.

Топ комментарии

  • Максим Пушкар
    Слава ЗСУ!!!
  • Rino Onix
    Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.
  • Hanka Panyanka
    они пришли нас убивать, на войне как на войне, они могли сдаться или отказаться идти убивать...
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