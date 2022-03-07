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В Украине создали Telegram-канал, оперативно предоставляющий информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях

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В помощь тем, кто потерял связь с детьми и потерял их в результате войны в Украине, был создан телеграм-канал поиска.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил о создании телеграм-канала поиска детей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сделать запрос поиска можно по ссылке https://t.me/poshuk_znyklyh. В запросе необходимо указать:

  • имя и фамилию пропавшего человека
  • его год рождения
  • обстоятельства, при которых он исчез
  • когда последний раз были связь с ним
  • его контактный номер

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

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Также просим всех максимально проверять информацию, потому что могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.

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