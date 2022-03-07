В Украине создали Telegram-канал, оперативно предоставляющий информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях
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В помощь тем, кто потерял связь с детьми и потерял их в результате войны в Украине, был создан телеграм-канал поиска.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил о создании телеграм-канала поиска детей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сделать запрос поиска можно по ссылке https://t.me/poshuk_znyklyh. В запросе необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего человека
- его год рождения
- обстоятельства, при которых он исчез
- когда последний раз были связь с ним
- его контактный номер
С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
Также просим всех максимально проверять информацию, потому что могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.