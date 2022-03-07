В результате обстрелов оккупантов загорелась школа в Чернигове: один человек получил травмы

В Чернигове российский снаряд попал в школу №19 и вызвал пожар, в результате которого травмировался человек.

Об этом со ссылкой на спикера ГУ ГСЧС Черниговщины Ирину Щукину пишет Суспільне Чернігів, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговской школе №19 в результате обстрелов возник пожар. Вчера вечером попали в крышу здания, она загорелась", - говорится в сообщении.

По словам Ирины Щукиной, травмировался 1 человек. На месте пожара работали подразделения ГСЧС.

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Также была информация, что снаряд попал в школу №20, однако пожара там не было.