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Зеленский – Западу: Ждем решения. Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО

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Зеленский – Западу: Ждем решения. Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО
Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы Запад принял решение обезопасить небо над Украиной?

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Ощущение, будто это где-то в другой стране. Это именно в нашей, которая всегда хотела мира больше всего", - отметил Зеленский.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной?", - поднимает вопрос Зеленский.

"Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность победит как можно быстрее", - резюмировал Зеленский.

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