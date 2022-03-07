Международный суд ООН начал слушания по делу о геноциде со стороны РФ

В Международном суде ООН в понедельник начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на МИД Украины.

7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении геноцида и наказании за него.

"Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины" - заявили в МИД Украины.

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Украинская делегация просит Международный суд ООН назначить следующие обеспечительные меры по делу с целью прекращения кровопролития:

- Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 военные действия на территории Украины;

- Российская Федерация должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить обеспечительные меры: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", – Дмитрий Кулеба.

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