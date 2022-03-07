Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов стать посредником между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

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"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.

Ван И не сообщил никаких подробностей о том, что может привести к такой роли, или об уровне потенциального участия Китая.

В отдельном обмене мнениями Ван И подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "крепка как скала" и представляет собой "одни из важнейших двусторонних отношений в мире".

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"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка, как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван И.