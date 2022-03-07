Будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным. От него не спрятаться в бункере на Урале, - Данилов

Сегодняшнее утро началось с обстрела войсками РФ жилых кварталов Николаева из систем "Смерч".

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Начался двенадцатый день Украинского Национального Сопротивления! Вооруженные силы Украины, ТрО, Национальная гвардия, полиция, СБУ, разведка, пограничники, ГСЧС, наши героические медики, волонтеры и десятки тысяч других причастных к организации сопротивления делали и делают все, чтобы мы встретили это утро и продолжили нашу справедливую борьбу. Но к сожалению, утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны", – отмечает он.

Он напоминает, что в пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей города Николаев. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень. И это только за один день.

"Убежден, что будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, кроме всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима. Никогда не сражайтесь с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю, и от этого стал только крепче и выносливее. Так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем!" - добавляет секретарь СНБО .

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"Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем, или как за Эйхманом, или как за Бен Ладеном. Ваши преступления - в документах, а память о них - каленым железом в сердцах. В наших списках - и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял - наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам.

Вы пришли на нашу землю и в наши семьи - мы придем к вам. Слава Украине!" - резюмирует он.