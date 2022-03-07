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"Днепр станет Сталинградом для оккупантов, если они посмеют пойти в наступление", - Лукашук

13 05635
Николай Лукашук рассказал журналистам британского издания Times, как область готовится к обороне.

Председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук дал интервью британскому изданию "Times". По словам политика, российские войска в полной степени не осознают, что их может ждать в случае наступления.

"В Днепропетровской области проживает более 3 миллионов людей. Из них примерно 1 миллион человек может взять в руки оружие. Врага просто сотрут с лица земли, даже и следа не останется", - сказал Николай Лукашук.

По мнению политика, каждый житель области готов  обороняться. Полный текст интервью можна найти по этой ссылке.

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Топ комментарии

  • svoroncov
    Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
  • Tema9
    "Сталінгради" вже є по всій Україні.
  • Nataliy Konstantinova
    Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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