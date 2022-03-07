"Днепр станет Сталинградом для оккупантов, если они посмеют пойти в наступление", - Лукашук

Николай Лукашук рассказал журналистам британского издания Times, как область готовится к обороне.

Председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук дал интервью британскому изданию "Times". По словам политика, российские войска в полной степени не осознают, что их может ждать в случае наступления.

"В Днепропетровской области проживает более 3 миллионов людей. Из них примерно 1 миллион человек может взять в руки оружие. Врага просто сотрут с лица земли, даже и следа не останется", - сказал Николай Лукашук.



По мнению политика, каждый житель области готов обороняться. Полный текст интервью можна найти по этой ссылке.