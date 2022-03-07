Путин не остановится на Украине, - Науседа
По его словам, мир обязан помочь Украине всеми средствами, сообщает ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
Обращаясь к госсекретарю США, Науседа заявил, что Путин "не остановится на Украине" и "мир обязан помогать украинцам всеми доступными средствами".
"Я имею в виду действительно все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", – сказал Науседа.
Член НАТО Литва отправила Украине военную помощь и приняла украинских беженцев с начала вторжения РФ,
Блинкен провел встречу с Науседой перед переговорами с министром иностранных дел и премьер-министром Литвы.
Госсекретарь ранее заявил сотрудникам посольства США в Вильнюсе, что вторжение России в Украину бросило вызов основным принципам, поддерживающим мир между народами.
"Важно, чтобы люди понимали, что действительно поставлено на карту, и это выходит даже за пределы Украины, даже за пределы стран Балтии или за пределы Европы", - заявил госсекретарь США.