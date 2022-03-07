Призываю жителей оккупированных районов примкнуть к движению сопротивления. Защитите родной дом! - Залужный

Враг деморализован и истощен, его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие побратимы и сестры! Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы тяжело нам не было, но уж точно не будет стыдно", - обращается он к защитникам Украины.

Залужный отмечает, что враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева.

"Устойчивая оборона наших городов - Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя - и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов присоединяться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!" - пишет Залужный.

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По его словам, украинское небо героически охраняется воздушными силами, а также силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке воздушного нападения противника.

Основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление противника.

"Я обращаюсь к командирам - берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь - наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах!", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.