Попытки Москвы эвакуировать людей в РФ – неприемлемы. Их могут взять в заложники или использовать в качестве живого щита, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.
"Россия должна прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирование жизнями мирных людей. Эвакуация по гуманитарным коридорам возможна только при полном соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.
Мы также считаем неприемлемыми попытки Москвы вынудить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокаций, в том числе - взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов", - говорится в сообщении.
Украина призывает государства, в частности те, лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.
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МИД Украины продолжает находиться на постоянной связи с посольствами иностранных государств, граждане которых оказались в районе боевых действий, и оказывает им максимальное содействие в эвакуации их граждан по украинской территории.