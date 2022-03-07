Львовщина за один день направила в другие области 1200 тонн гуманитарной помощи

1200 тонн гуманитарного груза в разные регионы Украины из Львовской области было отправлено 6 марта.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области", - рассказал он.

По словам Козицкого, Украина просит у европейских партнеров продукты долгосрочного хранения, а также амуницию для военных.

Руководитель области также напомнил, что мужчинам призывного возраста, преимущественно водителям фур и грузовиков, пока непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации.

"Чтобы получить разрешение выезжать через границу за гуманитарными грузами, есть ДВА законных пути:

Водители, возящие гуманитарную помощь, должны зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дія: https://diia.gov.ua z-avtoperevezen

Можно также направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза", - отметил Козицкий.

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