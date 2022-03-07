Новости • Агрессия России против Украины, Война

Кабмин утвердил перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу из-за вторжения России

15 5964
Кабмин утвердил перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу из-за вторжения России
Кабинет Министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно распоряжению правительства №204 от 6 марта, в список областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Также читайте: Деньги с єПідтримки позволили тратить на продукты, - Федоров

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости