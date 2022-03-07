Варвары, которые не умеют воевать, но отлично умеют убивать мирных граждан, - Подоляк о российской армии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал армию РФ варварами, не умеющими воевать против украинской армии, но прекрасно умеющими убивать мирных граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Подоляк написал в Твиттере.

"Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но прекрасно умеет убивать мирных граждан", - говорится в сообщении.

Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

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