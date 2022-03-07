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Варвары, которые не умеют воевать, но отлично умеют убивать мирных граждан, - Подоляк о российской армии

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал армию РФ варварами, не умеющими воевать против украинской армии, но прекрасно умеющими убивать мирных граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Подоляк написал в Твиттере.

"Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но прекрасно умеет убивать мирных граждан", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Алексей Технолог
    Вони просто нЕлюди. Їх держава має бути знищена, а вони- денацифіковані.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Неможливо їх денаціфікувати. Там немає нації. Це стадо баранів. Їх треба дефашуфвати.
  • Перехватчик
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