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Российская авиация нанесла ущерб гражданским объектам в Малине. Город готовится отбивать следующие атаки, - Бутусов

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В результате вчерашнего российского обстрела очень пострадал центр Малина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 21.00 6 марта российская авиация нанесла удар по центру города Малин Житомирской области. Гражданским объектам нанесён огромный ущерб. Российская авиация наносит массированные удары по Житомирщине. Бьют, как обычно, без разбора, пытаются запугать и терроризировать жителей, чтобы подавить всенародное сопротивление. Горожане готовятся к отражению российского наступления", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Володимир Волошин 55d42e7b
    русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
  • Hanka Panyanka
    белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
  • Garry Grant
    Без шансов на реакцию
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