Российская авиация нанесла ущерб гражданским объектам в Малине. Город готовится отбивать следующие атаки, - Бутусов

В результате вчерашнего российского обстрела очень пострадал центр Малина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 21.00 6 марта российская авиация нанесла удар по центру города Малин Житомирской области. Гражданским объектам нанесён огромный ущерб. Российская авиация наносит массированные удары по Житомирщине. Бьют, как обычно, без разбора, пытаются запугать и терроризировать жителей, чтобы подавить всенародное сопротивление. Горожане готовятся к отражению российского наступления", - отметил он.

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