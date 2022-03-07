Не обращайте внимания на токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев. Все будет так, как нужно Украине, - Подоляк перед переговорами с РФ

В ближайшие минуты начнется третий раунд переговоров Украины с РФ.

Об этом в твиттере сообщил член украинской делегации Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которых тянут по глупости россияне", - заметил Подоляк.

"Все будет так, как нужно Украине и так, как нужно нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает", - добавил он.

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