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Байден проведет видеоконференцию с Макроном, Шольцом и Джонсоном по ситуации в Украине

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Байден проведет видеоконференцию с Макроном, Шольцом и Джонсоном по ситуации в Украине
Президент США Джо Байден 7 марта обсудит войну в Украине с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Согласно официальному расписанию главы американского государства, это будет происходить с помощью видеосвязи в 17:30 по киевскому времени.

"Президент обсудит последние события вокруг России и Украины в режиме защищенной видеоконференции с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцом и премьер-министром Великобритании Джонсоном", - говорится в расписании.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Президент України Джо Байден проведе переговори...
  • Nikita Panasenko
    Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
  • irenka ko
    Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

    Кацапські боти у коментарях - здохніть!
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