Австрийские парламентарии лично довезли до границы Украины гуманитарную помощь от Австрии

Два грузовика гуманитарной помощи для Украины передали австрийские партнеры на Закарпатье во время встречи, состоявшейся в понедельник, 7 марта, в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое".

Об этом сообщает в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых — представители Парламента Республики Австрия и дипломаты. Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которую немедленно отправят в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", — отметил Виктор Микита.

В рамках сотрудничества состоялась встреча парламентариев Украины и Австрии.

Глава ОВА поблагодарил представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку.

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