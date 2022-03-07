Австрийские парламентарии лично довезли до границы Украины гуманитарную помощь от Австрии
4 4828
Два грузовика гуманитарной помощи для Украины передали австрийские партнеры на Закарпатье во время встречи, состоявшейся в понедельник, 7 марта, в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое".
Об этом сообщает в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых — представители Парламента Республики Австрия и дипломаты. Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которую немедленно отправят в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", — отметил Виктор Микита.
В рамках сотрудничества состоялась встреча парламентариев Украины и Австрии.
Глава ОВА поблагодарил представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку.