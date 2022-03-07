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Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу

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Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу
Центр принятия украинских беженцев в Пражском конгресс-центре переполнен и не будет принимать людей в течение следующих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер городского головы столицы Чехии Зденека Гржиба.

"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Давление превышает возможности мегаполиса", - написал мэр.

Он обратился к министру внутренних дел Виту Ракушану с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.

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Пожарно-спасательная служба Чешской Республики в своем Твиттере написала, что "через длительное время ожидания Пражский региональный центр помощи (KACPU) не будет принимать новых беженцев в течение следующих 24 часов. Регистрация будет перенаправлена ​​в другие, менее загруженные региональные центры помощи". Служба организует при этом отправку людей пожарными автобусами.

Прага также столкнулась с проблемой размещения.

В воскресенье центр помощи обслуживал 3284 человека. Всего с момента основания через него прошло почти 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.

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Топ комментарии

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
  • Ustym Karmaliuk
    Абсолютно вірно.
    Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
    Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
    Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
    Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

    Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
    А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
  • Hanka Panyanka
    помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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