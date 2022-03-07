Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер городского головы столицы Чехии Зденека Гржиба.
"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Давление превышает возможности мегаполиса", - написал мэр.
Он обратился к министру внутренних дел Виту Ракушану с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.
Пожарно-спасательная служба Чешской Республики в своем Твиттере написала, что "через длительное время ожидания Пражский региональный центр помощи (KACPU) не будет принимать новых беженцев в течение следующих 24 часов. Регистрация будет перенаправлена в другие, менее загруженные региональные центры помощи". Служба организует при этом отправку людей пожарными автобусами.
Прага также столкнулась с проблемой размещения.
В воскресенье центр помощи обслуживал 3284 человека. Всего с момента основания через него прошло почти 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.