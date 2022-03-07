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Из-за попадания российского снаряда в админздание спецотряд харьковской полиции потерял бойца Волика. ФОТО

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Во время героической обороны Харькова спецподразделение "Восток" понесло первую болезненную потерю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу Полиции Харьковской области.

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Из-за попадания российского снаряда в админздание спецотряд харьковской полиции потерял бойца Волика 01

В результате попадания снаряда в административное здание 2 марта погиб Максим Волик. Его тело удалось вытащить из-под руин только вчера. Выражаем соболезнования родным и близким. Максим Волык навсегда останется героем, который мужественно противостоял врагу", - говорится в сообщении.

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Карточка для помощи супруге погибшего: 4731 2196 1353 4563 Шалаева Виктория.

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