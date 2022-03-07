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59-я ОМПБр сбила вражеский СУ-25

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59-я ОМПБр сбила вражеский СУ-25
Первый сбитый вражеский самолет на счету ПВО 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши зенитчики сегодня попали Стингером по вражескому СУ-25.

Падения не видели, штурмовик шел с понижением, поэтому думали, что неудачно. Но потом разведка сообщила, что до аэродрома он не дотянул, упал и горит в степи.

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Первый вражеский самолет на счету ПВО 59 – отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Противник много маневрировал. Активно работала наша артиллерия, несколько раз наша пехота и соседи вступали в огневой бой с наступавшим противником.

Все позиции удержали. К сожалению, есть потери. Но противник потерял несравненно больше и людей, и техники. Победим", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Саша Иванов 67f184a3
    368 «Василий Быков». пошел на х*й
    на дно
  • Bogdan Resvii
    Це взагалі унікальна операція війшли - заманити малими катерами цей карабль у певний квадрат та там його роз'їбошити засобами рзсо з берегової лінії. Хлопці що збили су-25 теж герої, звісно. Слава Україні!!

    Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
  • Welle
    Сподіваюсь з екіпажем все добре (тобто не вижив)
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